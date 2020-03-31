KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.
31.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:18
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.
Rektör Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek olduğunu belirtti.
Günün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu ifade eden Şengörür, tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.
Şengörür, zor günlerin sona ermesi için devletin tüm kademeleriyle mücadele ettiğini hatırlattı.
Kaynak: AA