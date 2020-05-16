KLÜ personel alacak Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere 15 personel alacak.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), çeşitli birimlerde görevlendirmek üzere 15 personel alacak.

KLÜ'den yapılan açıklamada, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.

Açıklamada, 11 normal statüde, 2 engelli, 2 terör mağduru ve eski hükümlünün alınacağı ifade edilen açıklamada, adayların 20 Mayıs çarşamba gününe kadar şahsen ya da posta yoluyla İŞKUR'a müracaat etmelerinin gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA