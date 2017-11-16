Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Üniversite olarak dünya üniversiteleri ile yarışmak istiyoruz. Bu nedenle KLÜ her geçen gün büyüyerek, gelişiyor." dedi.



Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KLÜ'nün diğer üniversitelere göre daha hızlı bir gelişim sağladığını söyledi.



KLÜ'nün dünya üniversiteleri ile yarışabilecek bir güçte olması için gayret gösterdiklerini anlatan Şengörür, üniversitelerinin gerek öğrenci sayısı, gerek akademik personel ile kampüs bakımından ciddi anlamda büyümeye devam ettiğini dile getirdi.



Şengörür, öğrenci sayısının yaklaşık 30 bine ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Üniversite olarak dünya üniversiteleri ile yarışmak istiyoruz. Bu nedenle KLÜ her geçen gün büyüyerek, gelişiyor. Biz hedefleri olan bir üniversiteyiz. Bu nedenle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kırklareli'nin adını daha güzel hizmetlerle duyurmak için var gücümüzle çalışacağız. Üniversitemiz artık kabuğuna sığmayacak."



Şengörür, çalışmalarında kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini ifade etti.