KLÜ'de uluslararası öğrenciler tanışma toplantısı

01.11.2019 16:38

Kırklareli Üniversitesince (KLÜ) uluslararası öğrenciler tanışma toplantısı düzenlendi.

Rektörlük Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, üniversitenin idari kadrosu ve eğitim birimleri hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neziha Musaoğlu,üniversitelerini tercih eden yabancı uyruklu öğrencilere teşekkür etti.

38 ülkeden bin 450 öğrencinin Kırklareli Üniversitesinde eğitime başladığını ifade eden Musaoğlu, her yıl yabancı öğrenci sayısında artış yaşandığını söyledi.

Yüz yıllardır eğitim kalitesinin yüksek olduğu inancıyla batının tercih edildiğini anımsatan Musaoğlu, şunları kaydetti:

"Artık tersine bir akış söz konusu. Ortadoğu, Türkiye, Rusya ve Uzakdoğu'da ki üniversitelerin kabul ettikleri yabancı öğrenci sayısının artmasıyla birlikte bir çeşit yüksek öğrenim merkezleri haline geldi. Türkiye'de yabancı öğrenci sayısının git gide arttığına tanık oluyoruz. Geldiğiniz andan itibaren misafirimizsiniz. Üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz yabancı öğrenciler için ikinci bir vatandır. İnşallah mezuniyetin ardından Türkçe'yi iyi bilen, Türkleri iyi tanıyan ve ülkelerine döndüklerinde gönüllü olarak gönül elçisi olarak dünyaya tanıtmanızı istiyoruz. Biz belki de haritada sadece yerini bildiğimiz ülkelerin kültürleriyle, değerleriyle öğrencilerimiz vasıtasıyla buluşmuş oluyoruz. Kültürler arası eğitim üzerinden gerçek diyalog bu şekilde kuruluyor. Biz de sizleri bu sayede tanıyoruz."

Kaynak: AA