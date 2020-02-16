KLÜ'de "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek
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KLÜ'de "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek.

16.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:32
KLÜ'de

Üniversitesinde (KLÜ) "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığınca gerçekleştirilecek etkinlik için başvuruların başladığı belirtildi.

Bu yıl 5. kez düzenlenecek etkinliğin 8 Nisan'da Kayalı Kampüsü'nde yapılacağı, akademik personel ve öğrencilerin yürüttükleri proje çalışmaları, araştırma konuları ve proje fikirlerini, poster şeklinde açılacak stantlarda sergileyeceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuruların 9 Mart'ta sona ereceği, sergilenecek projelerin 23 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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