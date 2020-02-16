KLÜ'de "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek.
Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek.
KLÜ'den yapılan açıklamada, Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığınca gerçekleştirilecek etkinlik için başvuruların başladığı belirtildi.
Bu yıl 5. kez düzenlenecek etkinliğin 8 Nisan'da Kayalı Kampüsü'nde yapılacağı, akademik personel ve öğrencilerin yürüttükleri proje çalışmaları, araştırma konuları ve proje fikirlerini, poster şeklinde açılacak stantlarda sergileyeceği kaydedildi.
Açıklamada, başvuruların 9 Mart'ta sona ereceği, sergilenecek projelerin 23 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.