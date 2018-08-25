Klü'de Kayıtlar 3 Eylül'de Başlayacak

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 2018-2019 akademik yıl kayıtlarının 3 Eylül de başlayacağını bildirdi.

Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite tercihi yapacak öğrencilerin 3-5 Eylül tarihlerinde elektronik ortamdan ön kayıtlarını yapacaklarını söyledi.

Kayıtların bir hafta süreceğini dile getiren Şengörür, öğrencilerin i·lgi alanları ve becerileri doğrultusunda tercihte bulunmaları gerektiğini belirtti.

Üniversitelerinin Türkiye'nin en genç öğretim kadrolarına sahip olduğunu ifade eden Şengörür, Trakya'nın en huzurlu, güvenli ve öğrenci dostu şehrinde yer alan Kırklareli Üniversitesinin tercih edilebileceğini anlattı.

KLÜ'nün her geçen gün geliştiğini aktaran Şengörür, şunları dile getirdi:

"Üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizi Kırklareli'ne davet ediyorum. İyi bir üniversite eğitimi hepinizin hakkıdır. Üniversitemiz Trakya'nın en genç devlet üniversitesi olarak 11. yılını geride bırakırken, her geçen gün artan, başarılı, genç ve dinamik akademik kadrosu ve özverili personeline ilaveten, rekabetçi fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile sizleri iş yaşamına hazırlamak için kısa zamanda edindiği zengin birikimi, deneyimi ve altyapısına güvenmektedir. Kırklareli Üniversitesi, son teknoloji araç gereçlerle donatılmış laboratuvarları ve derslikleri ile eğitimde çağdaş ortamları öğrencilerinin hizmetine sunmaktadır."