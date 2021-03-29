"Günümüzde Gıda Mühendisliği ve girişimcilik" konulu konferans düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 10. Kariyer Günleri kapsamında "Günümüzde Gıda Mühendisliği ve Girişimcilik" konulu çevrimiçi konferans düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 10. Kariyer Günleri kapsamında "Günümüzde Gıda Mühendisliği ve Girişimcilik" konulu çevrimiçi konferans düzenlendi.

Moderatörlüğünü Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu'nun yaptığı konferansa, Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu ve Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Mühendisi Taner Akçakaya konuşmacı olarak katıldı. Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu konuşmasında, gıda mühendisliği mesleğini seçme aşamasında yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Bir gıda mühendisi olarak girişimcilik faaliyetleri sırasında karşılaştığı zorlukları da aktaran Bayburtluoğlu, mesleğini daha iyi yerlere getirebilmek için neler yapılabileceği hakkında konuştu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Mühendisi Taner Akçakaya ise, kurum olarak gerçekleştirdikleri denetim faaliyetlerini anlattı. Günümüzde gıda mühendislerinin İstihdamı Zorunlu Personel olarak çalışma imkanları hakkında da öğrencileri bilgilendiren Gıda Mühendisi Taner Akçakaya, son bir yılda dünya genelinde gıdanın stratejik öneminin anlaşıldığını söyledi. Son olarak Akçakaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" isimli projesi ile ilgili sunumu katılımcılara aktardı.

Konferansın sonunda katılımcılar, Bayburtluoğlu ve Akçakaya'ya bakanlığın faaliyetleri, çalışma alanları ve mezuniyetten sonrası için tavsiye niteliğinde sorular yönelttiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı