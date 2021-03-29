"Günümüzde Gıda Mühendisliği ve girişimcilik" konulu konferans düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Günümüzde Gıda Mühendisliği ve girişimcilik" konulu konferans düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'Günümüzde Gıda Mühendisliği ve girişimcilik' konulu konferans düzenlendi

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 10. Kariyer Günleri kapsamında "Günümüzde Gıda Mühendisliği ve Girişimcilik" konulu çevrimiçi konferans düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 10. Kariyer Günleri kapsamında "Günümüzde Gıda Mühendisliği ve Girişimcilik" konulu çevrimiçi konferans düzenlendi.

Moderatörlüğünü Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Şanlıdere Aloğlu'nun yaptığı konferansa, Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu ve Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Mühendisi Taner Akçakaya konuşmacı olarak katıldı. Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu konuşmasında, gıda mühendisliği mesleğini seçme aşamasında yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı. Bir gıda mühendisi olarak girişimcilik faaliyetleri sırasında karşılaştığı zorlukları da aktaran Bayburtluoğlu, mesleğini daha iyi yerlere getirebilmek için neler yapılabileceği hakkında konuştu.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Gıda Mühendisi Taner Akçakaya ise, kurum olarak gerçekleştirdikleri denetim faaliyetlerini anlattı. Günümüzde gıda mühendislerinin İstihdamı Zorunlu Personel olarak çalışma imkanları hakkında da öğrencileri bilgilendiren Gıda Mühendisi Taner Akçakaya, son bir yılda dünya genelinde gıdanın stratejik öneminin anlaşıldığını söyledi. Son olarak Akçakaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" isimli projesi ile ilgili sunumu katılımcılara aktardı.

Konferansın sonunda katılımcılar, Bayburtluoğlu ve Akçakaya'ya bakanlığın faaliyetleri, çalışma alanları ve mezuniyetten sonrası için tavsiye niteliğinde sorular yönelttiler. - KIRKLARELİ

'Günümüzde Gıda Mühendisliği ve girişimcilik' konulu konferans düzenlendi
'Günümüzde Gıda Mühendisliği ve girişimcilik' konulu konferans düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Binnur Kaya Acun Ilıcalı Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Caner Erkin Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Günümüzde Gıda Mühendisliği ve girişimcilik" konulu konferans düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 13:05:36. #1.15#
title