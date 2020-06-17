Klozet Kapağından Koronavirüs Bulaşır mı? Uzmanlar Cevapladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Klozet Kapağından Koronavirüs Bulaşır mı? Uzmanlar Cevapladı

Bir süredir tartışmaların odağında olan klozet kapağına koronavirüs bulaşma ihtimali, kötümser tablolar çiziyor.

Klozet Kapağından Koronavirüs Bulaşır mı? Uzmanlar Cevapladı
17.06.2020 22:50 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:54

Bir süredir tartışmaların odağında olan klozet kapağına koronavirüs bulaşma ihtimali, kötümser tablolar çiziyor. Neredeyse her kuruluş, kendisine göre farklı bir açıklama yaparak kafaları daha da karıştırıyor. İşte son dönemlerin tartışma konusunun detayları.

Koronavirüs ile ilgili son zamanlarda ilaç ve aşı çalışmaları devam ettiriliyor. Özellikle de ilaç konusunda büyük bir mesafe kaydetmeyi başaran bilim insanları şimdilerde hastalığın nasıl yayıldığını öğrenmeye çalışıyor. Fakat bugün açıklama yapan uzmanlar haftaya bambaşka değerlendirmelerde bulunabiliyor. Virüsün tuvaletlerden bulaşma ihtimali ise tartışmaların aksine son derece yüksek görünüyor.

Klozet kapağından koronavirüs bulaşma ihtimali yüksek

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan makalede bilim insanları, SARS-CoV-2 olarak isimlendirilen virüsün, klozet aracılığı ile etrafa yayılabildiğini gördü. Fakat buradaki asıl sorun klozetin kullanılması değil. Daha çok klozet kapağının kapatılmadan sifonun çekilmesi.

Klozet kapağını kapatmadan sifonu çekerseniz, su parçacıkları size ulaşabilir. Normal şartlarda böyle bir durumda sadece klozetin içindeki suyun vücudumuza temas ettiği yer kirlenmiş olurdu. Eğer klozetteki suda koronavirüs varsa bu durumda size de bulaşmış oluyor. Ayrıca klozetlerde bulunan suyun 90 cm'ye kadar yükseğe sıçrayabilmesi tehlikenin boyutunu çok arttırıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri her ne kadar konu ile ilgili net bir açıklama yapmasa bile, yine de önlem almanızda büyük fayda var. Uzmanların çözüm önerisi ise son derece basit. Klozetin kapağını kapatarak sifonu çekmenizi tavsiye ediyorlar. Sizce koronavirüs klozetten bu şekilde bulaşabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti Haber
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi 'Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor' deyip çocuklarla kaçtı
Esra Erol'da tüyler ürperten olay! Eşi "Üç harfliler bizim ayrılmamızı istiyor" deyip çocuklarla kaçtı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Esenyurt'ta Suriyelilere ait kaçak hastaneye yapılan baskında buzdolabından numune ve dondurma yan yana çıktı
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Yayla yollarını açmaya çalışan ekipler, 2 metrelik karla mücadele ediyor
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Müyesser Yıldız Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kemal Sunal Aleyna Tilki Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Bülent Uygun Gökhan Gönül Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Karar Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Klozet Kapağından Koronavirüs Bulaşır mı? Uzmanlar Cevapladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 22:57:15. #1.14#
title