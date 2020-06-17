Klozet Kapağından Koronavirüs Bulaşır mı? Uzmanlar Cevapladı Bir süredir tartışmaların odağında olan klozet kapağına koronavirüs bulaşma ihtimali, kötümser tablolar çiziyor.

Bir süredir tartışmaların odağında olan klozet kapağına koronavirüs bulaşma ihtimali, kötümser tablolar çiziyor. Neredeyse her kuruluş, kendisine göre farklı bir açıklama yaparak kafaları daha da karıştırıyor. İşte son dönemlerin tartışma konusunun detayları.

Koronavirüs ile ilgili son zamanlarda ilaç ve aşı çalışmaları devam ettiriliyor. Özellikle de ilaç konusunda büyük bir mesafe kaydetmeyi başaran bilim insanları şimdilerde hastalığın nasıl yayıldığını öğrenmeye çalışıyor. Fakat bugün açıklama yapan uzmanlar haftaya bambaşka değerlendirmelerde bulunabiliyor. Virüsün tuvaletlerden bulaşma ihtimali ise tartışmaların aksine son derece yüksek görünüyor.

Klozet kapağından koronavirüs bulaşma ihtimali yüksek

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan makalede bilim insanları, SARS-CoV-2 olarak isimlendirilen virüsün, klozet aracılığı ile etrafa yayılabildiğini gördü. Fakat buradaki asıl sorun klozetin kullanılması değil. Daha çok klozet kapağının kapatılmadan sifonun çekilmesi.

Klozet kapağını kapatmadan sifonu çekerseniz, su parçacıkları size ulaşabilir. Normal şartlarda böyle bir durumda sadece klozetin içindeki suyun vücudumuza temas ettiği yer kirlenmiş olurdu. Eğer klozetteki suda koronavirüs varsa bu durumda size de bulaşmış oluyor. Ayrıca klozetlerde bulunan suyun 90 cm'ye kadar yükseğe sıçrayabilmesi tehlikenin boyutunu çok arttırıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri her ne kadar konu ile ilgili net bir açıklama yapmasa bile, yine de önlem almanızda büyük fayda var. Uzmanların çözüm önerisi ise son derece basit. Klozetin kapağını kapatarak sifonu çekmenizi tavsiye ediyorlar. Sizce koronavirüs klozetten bu şekilde bulaşabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.