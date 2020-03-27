Klorokin nedir? Klorokin özellikleri nelerdir? Klorokin koronavirüsü iyileştiriyor mu?
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Amerika Birleşik Devletleri, Başbakanlık, Fransa, Sağlık, Güncel

Klorokin nedir? Klorokin özellikleri nelerdir? Klorokin koronavirüsü iyileştiriyor mu?

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılmasına izin verildi. Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi. Peki klorokin nedir? Klorokin özellikleri nelerdir. Klorokin koronavirüsü iyileştiriyor mu?

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:34
Klorokin nedir? Klorokin özellikleri nelerdir? Klorokin koronavirüsü iyileştiriyor mu?

Fransa'da yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi. Yaşanan gelişme sorası klorokin nedir? Klorokin özellikleri nelerdir. Klorokin koronavirüsü iyileştiriyor mu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, başka kombinasyonlarla beraber kullanılan bir ilaçtır. Ancak bu ilaçta doz dengesi çok önemlidir ve ilacın yan etkileri çok fazladır. Kalıcı retina hasarı ve bazı durumlarda ölüme yol açtığına dair raporlar mevcuttur. Başka bir ilaçla beraber kullanımı önerilmemektedir. İlacın, bağışıklık sistemini baskılayıcı bir rolü de bulunmaktadır.

KLOROKİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Klorokin, sıtmanın etkin olduğu bölgelerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Bazı sıtma tipleri, dirençli soylar ve karmaşık vakalar tipik olarak farklı veya ek ilaç gerektirir. İlaç bazen romatoid artrit, lupus eritematozus ve bağırsakların dışında meydana gelen amebiyaz için kullanılabilir. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca 2020 itibariyle COVID-19 enfeksiyonlarını tedavi etmek için deneysel olarak kullanılmaktadır.

İlacın yaygın yan etkileri arasında kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Ciddi yan etkiler arasında görme problemleri, kas hasarı, epileptik nöbetler ve düşük kan hücresi seviyeleri bulunur. Hamilelik sırasında kullanım için güvenli olduğu düşünülmektedir. Klorokin, 4-Aminokinolin ilaç sınıfının bir üyesidir. Kırmızı kan hücresi içinde yer alan aseksüel sıtmaya karşı etkilidir.

Klorokin 1934 yılında Hans Andersag tarafından keşfedilmiştir. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer almaktadır. Jenerik olarak mevcuttur. Gelişmekte olan dünyadaki toptan maliyeti yaklaşık 0.04 ABD$ olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, doz başına yaklaşık 5,30 ABD$ tutmaktadır.

KLOROKİN KORONAVİRÜSÜ İYİLEŞTİRİYOR MU?

Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti. Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.

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