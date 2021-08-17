Klorlama ve Numune Alma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme, Klor Dozaj Cihazlarının Tamir Malzemesi ve Servis Montajı

Talepte Bulunan Birimİhalenin Adıİhale Usulüİhale Tarihi ve SaatiSu ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı2 Kısım Klorlama ve Numune Alma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme, Klor Dozaj Cihazlarının Tamir Malzemesi ve Servis Montajı Mal Alım İşi (İhale No: 2021/472788) 4734 Sayılı Kamu...