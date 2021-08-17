Klorlama ve Numune Alma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme, Klor Dozaj Cihazlarının Tamir Malzemesi ve Servis Montajı
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Klorlama ve Numune Alma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme, Klor Dozaj Cihazlarının Tamir Malzemesi ve Servis Montajı

Klorlama ve Numune Alma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme, Klor Dozaj Cihazlarının Tamir Malzemesi ve Servis Montajı
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Talepte Bulunan Birimİhalenin Adıİhale Usulüİhale Tarihi ve SaatiSu ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı2 Kısım Klorlama ve Numune Alma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme, Klor Dozaj Cihazlarının Tamir Malzemesi ve Servis Montajı Mal Alım İşi (İhale No: 2021/472788) 4734 Sayılı Kamu...

Talepte Bulunan Birimİhalenin Adıİhale Usulüİhale Tarihi ve SaatiSu ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı2 Kısım Klorlama ve Numune Alma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme, Klor Dozaj Cihazlarının Tamir Malzemesi ve Servis Montajı Mal Alım İşi (İhale No: 2021/472788) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde Açık İhale Usulü 10/09/2021Saat: 10: 00DİĞER İHALELERDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 20/08/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 20/08/2021-11: 00Talepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 2 Kısım Klorlama ve Numune Alma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme, Klor Dozaj Cihazlarının Tamir MalDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 18/08/2021-11: 00Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 19/08/2021-11: 00

Kaynak: Habermetre

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Klorlama ve Numune Alma İşlemlerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme, Klor Dozaj Cihazlarının Tamir Malzemesi ve Servis Montajı - Haberler
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