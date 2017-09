Klor Gazından Etkilenen Köylüler Taburcu Edildi

Siirt'in Aktaş köyünde klor gazı sızıntısının etkilenen 135 kişi taburcu edildi.



Aktaş köyünde 11 Eylül'de meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 135 kişinin Siirt Devlet Hastanesindeki tedavileri tamamlandı. Taburcu edilen vatandaşlar köylerine döndü.



Yaşamın normale döndüğü köyde vatandaşlar olaya anında müdahale edilerek tehlikenin büyük boyutlara ulaşmamasından memnuniyet duyuyor.



"Devletimiz gerekeni yaptı"



Hayrettin Çelikbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları üzücü olayda devletin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyledi.



Tankın vanasının açılmasıyla 5-10 dakikada gaz kokusunun köye yayıldığını anlatan Çelikbaş, şunları dile getirdi:



"O kokuyu kim hissettiyse hemen kolluk kuvvetlerine ve sağlık personeline haber verdi. Hastaları hemen hastaneye götürdük. Öğrendiğimize göre klor gazıymış. Devletimiz, başta Valimiz olmak üzere vali yardımcılarımız, Alay Komutanımız, AFAD ve sağlık ekipleri gerekeni yaptı."



Çelikbaş, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, bir daha benzer olayların olmamasını temenni etti.



"Tankın kapağı gece açılmış olsaydı, köy sakinleri damda yatıyor olacaktı. Çok kişi zarar görecekti. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki gündüz vakti oldu, hemen müdahale ettiler. Allah devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullanan Çelikbaş, köyde durumun normale döndüğünü aktardı.



"Büyük bir tehlikeden kurtulduk"



Nuri Kezer olayın ardından Vali Ali Fuat Atik ve diğer devlet yetkililerinin kendilerini bir an olsun yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Büyük bir tehlikeden kurtulduk. Allah devletimize zeval vermesin, bizimle ilgilendiler." diye konuştu.



Mehmet Kezer, evde bulundukları sırada herkesin kaçmaya başladıklarını gördüklerini ve boğazında yanma hissi oluştuğunu aktardı.



Devletin kendileri ile ilgilenmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Kezer, "Allah kurtardı. Normalde damda yatıyorduk. Allah'tan gece yakalanmadık bu kokuya. Bize sahip çıkan devletimize çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Çetin Kezer köyde tehlikenin tamamen sona erdiğine işaret etti.



Siirt'in Aktaş köyünde tanktaki klor gazı sızıntısından etkilenen 135 kişi, Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında köy sakinlerinden C.Ç, C.C. ve A.K'nin Kurtalan Belediyesine ait su deposundan çaldıkları klor tankını köye getirdikleri ve içerisinde ne olduğunu merak ederek tankın vanasını açtıkları belirlenmişti. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmıştı.