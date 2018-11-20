İngiliz Basını: Klopp, Beşiktaşlı Vida'yı Transfer Etmeyip Doğru Karar Verdi

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida, Liverpool tarafından halen yakından izleniyor. Hırvat defansın Dünya Kupası'ndaki performansından sonra Jurgen Klopp'un transfer listesinde olan Vida, bir kez daha İngiliz basınında gündeme geldi.

"KLOPP DOĞRU KARAR VERDİ"

Klopp'un 20 milyon pound değer biçilen Vida'yı son anda transfer etmek istemediği anımsatıldı ve doğru karar verdiği ifade edildi. Haberin detayında, tecrübeli savunmacının hem UEFA Uluslar Ligi'nde hem de Beşiktaş'ta performansının dalgalanmalar gösterdiği bu nedenle zorlandığı kaydedildi.

Jurgen Klopp'un Domagoj Vida'yı transfer etmeyerek, doğru bir karar verdiği aktarıldı.