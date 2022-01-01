Klopp, Kovid-19 şüphesi nedeniyle Chelsea maçında kulübede olmayacak - Haberler Spor
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Klopp, Kovid-19 şüphesi nedeniyle Chelsea maçında kulübede olmayacak

Klopp, Kovid-19 şüphesi nedeniyle Chelsea maçında kulübede olmayacak
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımının yarın Chelsea ile oynayacağı Premier Lig maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımının yarın Chelsea ile oynayacağı Premier Lig maçında kulübedeki yerini alamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Alman teknik adamın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle Stamford Bridge Stadı'ndaki maça gitmeyeceği kaydedildi.

Chelsea mücadelesinin ertelenmesi için federasyona başvuruda bulunmayan Liverpool'un başında antrenör Pepijn Lijnders görev yapacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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