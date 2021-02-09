Klonlar: Nesli tükenmiş ama hayata geri döndürülen türler

Dünya genelinde türlerin kaybı klonlama ile çözülebilir mi? Bazı araştırmacılar, türlerin sayısını ve genetik çeşitliliğini artırmak için klonlama teknolojisini kullanıyor.

Dünya genelinde türlerin kaybı klonlama ile çözülebilir mi? Bazı araştırmacılar, türlerin sayısını ve genetik çeşitliliğini artırmak için klonlama teknolojisini kullanıyor. Peki bu teknoloji tam olarak nasıl çalışıyor? ve klonlama, nesli tükenmiş hayvanları canlandırmaya da yardımcı olabilir mi?

Kaynak: DailyMotion.com