"Klondike", Berlin Uluslararası Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak

TRT ortak yapımı "Klondike" filmi, dünya prömiyerini gerçekleştireceği Sundance Film Festivali'nden sonra Berlin Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

Maryna Er Gorbach'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Mehmet Bahadır Er'in ortak yapımcılığını üstlendiği film, dünyanın en büyük film festivallerinden 72. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin "Panorama" bölümüne seçildi.

Film, dünya prömiyerini ocak ayında Sundance Film Festivali'nde yaptıktan sonra, 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Berlin Uluslararası Film Festivali'nde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalin "Panorama" bölümünde 1999'dan bu yana jüri olarak izleyicilerin oyladığı bir filme "Panorama İzleyici Ödülü" veriliyor.

Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile bir kadın olan Ira'nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan film, 17 Temmuz 2014'te Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmalarını konu alıyor.

Ukrayna, Türkiye, Gürcistan, Polonya ve Bosna Hersekli film ekipleri tarafından Eylül-Ekim 2020'de Ukrayna'da çekimleri gerçekleştirilen "Klondike", 2020 yılında düzenlenen 12 Punto'da da "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü almıştı.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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