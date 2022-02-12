KLM Ukrayna'ya tüm uçuşlarını iptal etti - Haberler
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KLM Ukrayna'ya tüm uçuşlarını iptal etti

AA, Abdullah Aşıran - Güncel
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KLM Ukrayna'ya tüm uçuşlarını iptal etti

Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, savaş tehdidi nedeniyle Ukrayna'ya tüm uçuşlarını iptal ettiği bildirildi.

Hollanda kraliyet hava yolu şirketi KLM, savaş tehdidi nedeniyle Ukrayna'ya tüm uçuşlarını iptal ettiği bildirildi.

KLM basın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, normalde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e günde iki sefer yapan şirketin bu gece planlanan dahil Ukrayna'ya yönelik tüm uçuşları durduruldu.

KLM'nin Ukrayna hava sahasını da kullanmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, vatandaşlarına Ukrayna'yı bir an evvel terk etmeleri çağrısında bulunmuştu.

AA / Abdullah Aşıran - Güncel

Hollanda, Ukrayna, Savaş, Kiev, Güncel, Haberler

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