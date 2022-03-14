Klitçko Kardeşler: "Ukrayna Kazanacak" - Haberler

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Klitçko Kardeşler: "Ukrayna Kazanacak"

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı ve eski boks şampiyonu Vitali Klitçko Ukrayna halkına moral mesajı verdi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı ve eski boks şampiyonu Vitali Klitçko Ukrayna halkına moral mesajı verdi.

Klitçko, Rusya'nın işgalinde hedef olan Kiev'de elektrik, doğalgaz ve su hizmetlerinin yeniden faaliyete geçtiğini açıkladı.

Vitali Klitçko'nun boksör kardeşi Vladimir Klitçko da bazı Kievliler'in kente geri dönmeye başladığını söyledi.

DailyMotion.com / Güncel

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