Kiliseler Cinsel İstismar İddialarıyla Çalkalanırken Papa: Cinsel İlişki, Tanrı'nın Hediyesidir

Katolik Kilisesi yine çocuklara cinsel taciz ve bunun örtbas edilmesiyle ilgili skandallarla sarsıldığı bir dönemden geçerken Papa Francis'in gençlerle sohbeti ilginç açıklamalara sahne oldu. Papa, gelen bir soru üzerine ''Cinsellik, Tanrı'nın bir hediyesidir. Tabu değildir.'' dedi.

''CİNSELLİK TANRI'NIN HEDİYESİ''

Fransa'nın Grenoble-Vienne bölgesindeki kiliselerin genç cemaatini ağırlayan Papa, 16 yaşındaki bir çocuğun ''İnsan bedeninin kutsallığını bozan bir dünyada yönlerini nasıl bulacaklar?'' sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

''Cinsellik, Tanrı'nın bir hediyesidir. Tabu değildir. Erkek ile kadın arasındaki aşkta tutku varsa seni yaşamını ebediyen vermeye iter. Ebediyen. Ve bunu bedenin ve ruhunla vermeye iter.''

''CİNSELLİĞİ YOLDAN ÇIKARMAYIN''

''Ruhsal yaralanmalardan ya da zaaflardan ötürü insanların bazen cinselliklerini 'niyet edilen o çok güzel şekle uymayan yolda'' kullandığını ifade eden Papa, bu insanların 'sevgiden koparılıp eğlence amacıyla nesneleştirilmiş cinselliğe' başvurduğundan söz etti.

PORNOGRAFİYE DE BİR ÇİFT LAF

Pornografiyi, 'yalan sanayinin bir parçası diye niteleyen Francis, gençlere 'kendi cinselliklerinin koruyucusu olmaları' ve 'kendilerini tüm yaşamlarının ayrılmaz parçası olacak o sevgiye hazırlamaları' telkininde bulundu.

PAPA'YA SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Ancak bu sözleri sosyal medyada geri tepti. Katolik Kilisesi'nde çocuklara sistematik cinsel tacizin suç olmasına rağmen cezalandırılmamasından diğer cinsel skandallara pek çok anıştırma sökün etti.

''Cinsel istismara uğrayan çocuklar için hediye değildi. Papa artık sussun'', ''Sapık papazlar masumların üzerine çullağında değildir'', ''Kardinallerle ilahiyat öğrencileri arasındakine ne dersin?'' gibi tepkiler verildi.