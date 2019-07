Klipte güldüren kaza: Ateşten eli yanan müzisyenin verdiği tepki set ekibini kahkahaya boğdu

Klip çekimi sırasında elini yaktı

Klip çekiminde yaşanan komik kaza sosyal medyada çokça paylaşıldı

VAN - Vanlı ses sanatçısının klip çekimi sırasında müzisyenin başına gelen komik kaza herkesi güldürdü.

Van merkez Tuşba ilçesine bağlı İskele mahallesi sahilinde ses sanatçısı Rıdvan Bozova'nın ikinci klip çekimleri sırasında küçük bir kaza yaşandı. Vanlı yönetmen Orhan An'ın öncülüğünde İskele Sahili'ne giden ekip, ateşin etrafında bir sahne çekmek istedi. Ateş yakıldıktan sonra ses sanatçısı Rıdvan Bozova ve müzisyen Doğan Gün kameranın karşısına geçti. Yönetmen Orhan An ise, kayıt düğmesine bastı ve çekimler başladı. Çekim sırasında rüzgar alevlerin yönünü değiştirdi ve alevler kaval çalan Doğan Gün'e doğru yöneldi. Kendisini müziğe kaptıran Gün, o sırada elini yaktı. Gün'ün acı içinde sahneyi terk etmesi ve o an verdiği komik tepki daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Çok sayıda paylaşılan görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısını kahkahaya boğdu.

"Bu kadar komik olacağını tahmin etmiyorduk"

İHA muhabirine konuşan Vanlı Yönetmen Orhan An, klip çekimi sırasında yaşanan olayı anlattı. Kaza sırasında kayıttan çıkmadığını ve görüntüleri sosyal medyada paylaştığını ifade eden Yönetmen An, "Klip çekimi için akşam ateş başında bir sahne çekecektik. Bu sahne çekimi için de Van Gölü'nün İskele sahiline gittik. Orada bir ateş yaktık ve çekimlerimize başladık. Klibi çekerken o esnada biraz rüzgar esti. Ateş, kaval çalan arkadaşımızın üzerine gelince elini yaktı. Arkadaşın o an verdiği tepkiden dolayı biz de kahkaha attık. Bizler bu kadar komik olacağını tahmin etmiyorduk. Görüntüleri izlerken kayıttan çıkmadığımı fark ettim ve o görüntüleri de sosyal medyada paylaştım. Paylaşılan bu görüntüler çok büyük yankı yaptı. İnsanların gülümsemesine vesile olduk" dedi.

"Artık yeter' deyip kalktım oradan"

Kaval çaldığı esnada elini yaktığını dile getiren Doğan Gün ise, ateş sahnesinin bitmesine yakın elini yaktığını söyledi. O sahnenin sosyal medyada paylaşıldığını anlatan Gün, "Klibimizi ateş etrafında çektik. O sırada güzel bir atmosfer de vardı. Rüzgar o an ateşi yüzüme doğru getiriyordu. Bende kameraya odaklamış enstrümanımı çalmaya devam ediyorum. Ateş sahnesinin bitmesine yakın bir anda elime gelen ateşten dolayı dayanamadım. 'Artık yeter' deyip kalktım oradan. Bu sahne kazası sosyal medyada paylaşıldı. Bu da güzel oldu" diye konuştu.

"İstemeyerek bir espri yakaladık"

Sahne çekimi sırasında istemeyerek bir espri yakaladıklarını ifade eden ses sanatçısı Rıdvan Bozova da, "Bu bizim ikinci klibimizdi. Bu klibimizin bir ateş detayı vardı. O sahne için müzisyen Doğan Gün arkadaşımız bize eşlik etti. Herhalde ateşi çok verdik. Rüzgarın etkisiyle arkadaşımız elini yaktı. Orada istemeyerek bir espri yakaladık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA