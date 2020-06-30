Klinikte patlama: 3 yaralı İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

İran'ın başkenti Tahran'daki bir klinikte meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Devlet televizyonunun haberine göre Tahran'daki Şeriati Caddesi'nde bulunan bir klinikte akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı, olay yerine itfaiye ve sağlık görevlilerinin intikal ettiği belirtildi.

Kaynak: AA