Klinik Simülasyon Eğitim Merkezimiz Yoğun İlgi Görüyor

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi kurulduğu günden itibaren düzenlediği eğitim programları ile daha donanımlı hekimlerin yetişmesine katkı sağlıyor.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, tıp eğitimi ile birlikte sağlık hizmetinde de farklı yöntemlerin hayata geçmesine imkan sağlıyor. Üniversitemiz Tıp Fakültesi de daha donanımlı ve hasta bakım becerileri ve tecrübeleri yüksek hekimler yetiştirmek amacıyla klasik eğitim ve öğretim kalıplarının dışında hareket ediyor. 2018 yılında Tıp Fakültemiz bünyesinde kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi'nde (RSİM) teknolojinin tüm imkanları kullanılarak eğitim veriliyor.

Ülkemizin en kapsamlı iki simülasyon merkezinden biri olan RSİM'de acil, yoğun bakım, ameliyathane, doğumhane, standart hasta odası, objektif yapılandırılmış klinik sınav (Objective Structured Clinical Examination-OSCE) odaları, evde sağlık hizmetleri odası, temel beceri laboratuvarı, debrifing odaları, destek alanları (depo, teknik alan vs. ) ve ambulans da bulundurularak fiziki yapılandırılması tamamlanmış olan evde sağlık hizmetleri odasında mezuniyet öncesi hekimlere gerçeğe en yakın ortamda eğitim fırsatı sunuluyor.

Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde simülasyona dayalı tıp eğitimi deneyimine dayalı öğrenmenin en iyi örneklerinden olan Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi hatalarından öğrenerek deneyim kazanmaya olanak veriyor. Eğitim alan kişinin performansı üzerinde düşünmesi için gerekli eğitsel ortamı hazırlayan RTEÜ Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi 63 kişilik Dr. simülasyon eğitici kadrosuna sahip.

42 farklı simülasyon eğitiminin verildiği RTEÜ Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi'nde kuruluşundan bugüne kadar başta Tıp Fakültesi olmak üzere, eğitim paydaşları olan Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, klinik asistanları ve kurum dışı düzenlenen (Sağlık Bakanlığı, AFAD vs. ) eğitimlerde 2018 yılında 4084 kişi, 2019 yılında 7680 kişi olmak üzere toplamda 11764 kişi 1026 saat simülasyon eğitimi aldı.

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