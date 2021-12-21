Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerinden Hatice Büşra Erdoğan'ın makalesi yayımlandı. - Haberler
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Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerinden Hatice Büşra Erdoğan'ın makalesi yayımlandı.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerinden Hatice Büşra Erdoğan'ın makalesi yayımlandı.
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Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerinden Hatice Büşra Erdoğan'ın, Dr. Nükhet İşiten danışmanlığında bitirdiği : "Bozulmuş Yeme Örüntülerinde Bağlanmanın Yordayıcı Etkisi: Ergenler Üzerine Bir Çalışma" adlı tezden türetilmiş makalesi "Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi"nde yayınlanmıştır.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerinden Hatice Büşra Erdoğan'ın, Dr. Nükhet İşiten danışmanlığında bitirdiği : "Bozulmuş Yeme Örüntülerinde Bağlanmanın Yordayıcı Etkisi: Ergenler Üzerine Bir Çalışma" adlı tezden türetilmiş makalesi "Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi"nde yayınlanmıştır.

İncelemek için tıklayınız : https://dergipark. org. tr/tr/download/article-file/1874170

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