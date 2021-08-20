Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adaylar ile İlgili
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Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adaylar ile İlgili

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adaylar ile İlgili
Habermetre - Haberler | Toplum

13. 08. 2021 tarihinde yayınlanan Lisansüstü Programlar Enstitüsü Klinik Psikoloji Tezsiz programına 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıt süreleri 20. 08. 2021 saat 17: 00'de tamamlanmıştır.

13. 08. 2021 tarihinde yayınlanan Lisansüstü Programlar Enstitüsü Klinik Psikoloji Tezsiz programına 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıt süreleri 20. 08. 2021 saat 17: 00'de tamamlanmıştır.

30 kişilik kontenjan için, asil listeden 26 kişi kayıt yaptırmıştır.

Tamamlanan asil kayıtlar sonrasında, 4 kişilik kontenjan için, yedek listesindeki adaylar kayıt hakkı kazanmıştır. Listede belirtilmiş olan yedek sırasına göre, Enstitü adaylar ile iletişime geçerek 23-24-25 Ağustos 2021 Saat 17: 00'ye kadar kayıtları tamamlayacaktır.

13. 08. 2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz listeye ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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