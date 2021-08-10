Klinik Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans Programına Mülakat Hakkı Kazanan Aday Listesi

03. 08. 2021 tarihinde yapılan bilim sınavı sonrasında Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı mülakat hakkı kazanan adaylar ve mülakat saatleri aşağıdaki bağlantıda verilmektedir.

03. 08. 2021 tarihinde yapılan bilim sınavı sonrasında Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı mülakat hakkı kazanan adaylar ve mülakat saatleri aşağıdaki bağlantıda verilmektedir. Mülakatlar 11. 08. 2021 ve 12. 08. 2021 tarihlerinde yapılacaktır.

Klinik Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Mülakat Hakkı Kazanan Aday Listesi

Mülakata girecek adaylara zoom linki SMS ve mail olarak iletilecektir.

Başarılar dileriz.

Kaynak: Habermetre