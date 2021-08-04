Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans Programı Mülakat Hakkı Kazanan Aday Listesi ve Mülakat Saatleri ile İlgili Duyuru
03. 08. 2021 tarihinde yapılan bilim sınavı sonrasında Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı mülakat hakkı kazanan adaylar ve mülakat saatleri aşağıdaki bağlantıda verilmektedir.
03. 08. 2021 tarihinde yapılan bilim sınavı sonrasında Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı mülakat hakkı kazanan adaylar ve mülakat saatleri aşağıdaki bağlantıda verilmektedir. Mülakatlar 05. 08. 2021 tarihinde yapılacaktır.
Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans Programı Mülakat Hakkı Kazanan Aday Listesi
Mülakata girecek adaylara gün içinde zoom linki SMS ve mail olarak iletilecektir.
Başarılar dileriz.
Kaynak: Habermetre