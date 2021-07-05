Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Aday Öğrencilerinin Dikkatine !!!
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Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Aday Öğrencilerinin Dikkatine !!!

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Aday Öğrencilerinin Dikkatine !!!
Habermetre - Haberler | Toplum

*Tezli yüksek lisans programı için mülakat not ortalamalarına göre oluşturulan yedek öğrenci listesinde yer alan öğrencilerin kesin kaydı 05. 07. 2021-07. 07. 2021 saat 16: 30'a kadar alınacaktır.

*Tezli yüksek lisans programı için mülakat not ortalamalarına göre oluşturulan yedek öğrenci listesinde yer alan öğrencilerin kesin kaydı 05. 07. 2021-07. 07. 2021 saat 16: 30'a kadar alınacaktır.

Boş kalan kontenjanların olması halinde yukarıdaki kriterlere göre oluşturulan listedeki sırada yer alan adaylardan yeni liste açıklanacak olup, bu listenin kesin kaydı da 08. 07. 2021 saat 16: 30'a kadar yapılacaktır.

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Yedek Aday Öğrenci Listesi Başvuru Sıralaması İsim Soyisim Program 1 Yedek Ra** K** Klinik Tezli Yüksek Lisans 2 Yedek Oğ***** Mo** Klinik Tezli Yüksek Lisans 3 Yedek İl**** uç** Klinik Tezli Yüksek Lisans 4 Yedek Hi*** Cu** Klinik Tezli Yüksek Lisans 5 Yedek Su** KA***** Klinik Tezli Yüksek Lisans 6 Yedek Ay****** YI*** Klinik Tezli Yüksek Lisans 7 Yedek Se*** Ka******* Klinik Tezli Yüksek Lisans 8 Yedek Ha** Öm** Ak***** Klinik Tezli Yüksek Lisans 9 Yedek Ya**** Ak*** Klinik Tezli Yüksek Lisans 10 Yedek Di**** Gü*** Klinik Tezli Yüksek Lisans

Kaynak: Habermetre

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