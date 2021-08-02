Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Online Bilim Sınavı ile ilgili Duyuru

Başvuru koşullarını yerine getirmiş adaylara, 03 Ağustos 2021 Salı günü online olarak gerçekleştirilecek bilim sınavına ilişkin gerekli bilgi ve bağlantı linki, bugün SMS ve mail olarak iletilmiştir.