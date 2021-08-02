Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Online Bilim Sınavı ile ilgili Duyuru
Başvuru koşullarını yerine getirmiş adaylara, 03 Ağustos 2021 Salı günü online olarak gerçekleştirilecek bilim sınavına ilişkin gerekli bilgi ve bağlantı linki, bugün SMS ve mail olarak iletilmiştir.
Başvuru koşullarını yerine getirmiş adaylara, 03 Ağustos 2021 Salı günü online olarak gerçekleştirilecek bilim sınavına ilişkin gerekli bilgi ve bağlantı linki, bugün SMS ve mail olarak iletilmiştir.
Bilim sınavına katılacak adaylarımıza başarılar dileriz.
Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü
İletişim (0216) 912 22 52
Kaynak: Habermetre