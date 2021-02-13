Klinik nöropsikolog Anne Unkenstein hafıza sorunlarıyla baş etmenin yollarını anlatıyor

Belleğin nasıl çalıştığını ve yaşlandıkça ortaya çıkabilecek bellek değişikliklerini anlatan, klinik nöropsikolog Anne Unkenstein imzalı "Unutmadan" adlı çalışma, hafızayı anlamaya ve geliştirmeye yardımcı oluyor.

Belleğin nasıl çalıştığını ve yaşlandıkça ortaya çıkabilecek bellek değişikliklerini anlatan, klinik nöropsikolog Anne Unkenstein imzalı "Unutmadan" adlı çalışma, hafızayı anlamaya ve geliştirmeye yardımcı oluyor.

Erkan Aktaş'ın Türkçeye kazandırdığı, SaltOkur Yayınlarından çıkan eser, hafızada dalgalanmaya yol açabilen sağlık durumu, tutum ve yaşam tarzıyla ilgili faktörleri açıklayarak bunların etkilerini en aza indirmek için pratik ipuçları veriyor.

"Bellek Nedir? Hafıza Sorunlarıyla Nasıl Baş Edilir?" alt başlığıyla bu sorulara cevap arayan kitapta, hafızayla ilgili sorunlara da değiniliyor.

Hafızayla ilgili duyulan endişeler, yaşanılan güçlüklerin tespiti, demans ve hafıza-yaş ilişkisine dair bilgilerin okuyucuyla paylaşıldığı çalışmada, bunamanın erken dönemlerinde hafızayı desteklemeye yönelik tekniklerin yanı sıra beyin sağlığını koruma amaçlı, kolayca uygulanabilecek öneriler sunuluyor.

Belleği yönetme konusunda daha başarılı olmanın ipuçlarını sunan ve insanın sahip olduğu en değerli kaynak olarak hafızayı anlamaya ve geliştirmeye yardımcı olan çalışmaya, www.kitapyurdu.com adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani