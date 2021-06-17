Klimaya takılan yaralı ebabili itfaiye kurtardı
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Klimaya takılan yaralı ebabili itfaiye kurtardı

Klimaya takılan yaralı ebabili itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki klimaya ayağı sıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki klimaya ayağı sıkışan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

İlçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki klimaya ebabil kuşu takıldı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuşu sıkıştığı yerden kurtardı.

Ayağı kırık olduğu öğrenilen kuşun tedavisi için veterinere teslim edileceği bildirildi. - KAYSERİ

Klimaya takılan yaralı ebabili itfaiye kurtardı
Klimaya takılan yaralı ebabili itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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