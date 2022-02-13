Klimanın sigortası evi yaktı

ANAMUR, MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde bir dairede klimanın sigortasından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi 418 sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Selahattin Serin'e ait dairede klimanın sigortasındaki kısa devre evde yangına neden oldu. Kısa sürede yangın evi sararken dumanları fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı evden çıkararak yangına müdahale etti. Yangında evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken ekiplerin bir saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

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