Klimanın Mucidine Rahmet Okutan Sıcak

Edirne Belediyesi klimanın mucidi Willis Carrier'i "saygıyla" andı.



Tüm yurdu etkisi altına alan sıcaklıklar nedeniyle Edirne'de de sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.



Hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 45 dereceye yaklaşıyor. Sıcaklığın etkili olduğu anlarda zorunlu olmayanların dışarıya çıkmadığı kentte, dışarıya çıkanlar ise gölgelik ve klimalı alanları tercih ediyor.



Edirne Belediyesi de kavurucu sıcaklarda sosyal medya hesabından klimanın mucidi Carrier'i andı.



Carrier'in fotoğrafının yer aldığı mesajda "Bu sıcak zor günlerde klimanın mucidi Carrier'i saygıyla anıyoruz" denildi.