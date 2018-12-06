Klimalı Durakta Soğuktan Korunup, Ücretsiz İnternete Giriyorlar

Bingöl'de belediye tarafından belirlenen bazı noktalara klima ve internet bulunan duraklar konularak hizmet vermeye başladı.

Bingöl Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinde yoğunluğun fazla olduğu Ulucami, üniversite, devlet hastanesi ve Kültür Kavşağı'na 7 metre uzunluğa sahip klimalı duraklar kurdu. Kurulumun ardından vatandaşların hizmetine açılan duraklar, toplu taşıma araçlarını bekleyenleri kışın soğuktan yazın ise sıcaktan koruyacak. Ayrıca otobüsleri bekleyenlerin ücretsiz internet hizmetin de yararlanacağı öğrenildi.

Durakları inceleyen Belediye Başkanı Yücel Barakazi, durakların güvenlik kameralarıyla 24 saat aralıksız izlendiğini de aktardı. Şehrin 4 noktasına özellikle yoğun olan bölgelere klimalı duraklar kurduklarını kaydeden Başkan Barakazi, "Kış aylarında, soğuk havada hemşehrilerimizin daha güzel hizmet almasın adına bunu yaptık. Bu duraklar sayesinde inşallah insanlar otobüs beklerken bu mevsimde sıcak bir ortamda bekleyecekler. 4 noktaya kurmamızdaki amaç, bu konudaki ihtiyacı, talebi görelim istedik. Eğer talep olursa ileri tarihlerde inşallah daha sayısını arttırmak suretiyle hizmeti daha da genişleteceğiz. Duraklarımız alttan ısıtmalıdır, çocuk arabalarının bırakılacağı yer var ve klimalı olduğu için iç ısısı tamamen ayarlanabilir" dedi.

Durakları engelsiz hale getirmeye başladıklarını anlatan Barakazi, "Ayrıca bu durakların bir diğer özelliği gençler burada beklerken Wifi bağlantısını çok kullanmak istiyorlar. Soğuktan ve yağıştan etkilenmedikleri zaman gençlerimiz, bu hizmetten yararlanmak için bu noktalara gelecektir. Dolayısıyla hem klima, hem Wifi hem de engelsiz hale gelmesinin ardından bunun verimli bir hizmet olduğunu düşünüyorum"ifadelerini kullandı.

Trabzon'dan Bingöl'de üniversite eğitimi için gelen Selman Şahin, "Bingöl'de öğrenciyim. Bingöl Belediyesi tarafından yapılmış olan bu duraklardan gayet memnunuz başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce böyle bir hizmet ile karşılaşmadık. Yaz aylarında soğuk, kış aylarında sıcak oluyor. Ücretsiz internet kullanımı da var" diye konuştu.

Duraklarda ücretsiz internet olmasının isabetli bir karar olduğunu dile getiren öğrencilerden Pelin Dayan ise "Çok güzel bir düşünce. Hem bu soğukta araç beklerken ısınıyoruz hem de biz öğrenciler için Wifi var. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL