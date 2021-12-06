Klimalı duraklar kış mevsiminin soğuk günlerine hazırlanıyor - Haberler
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Klimalı duraklar kış mevsiminin soğuk günlerine hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Klimalı duraklar kış mevsiminin soğuk günlerine hazırlanıyor

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından klimalı duraklarda bulunan ve pandemi nedeni ile kaldırılan klimalar bakım ve onarımdan geçirilerek eski yerlerine monte edildi.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından klimalı duraklarda bulunan ve pandemi nedeni ile kaldırılan klimalar bakım ve onarımdan geçirilerek eski yerlerine monte edildi. Ayrıca yine pandemi önlemleri çerçevesinde sürekli açık bırakılan klimalı durakların kapıları gerekli bakım çalışmalarının ardından kapanır hale getirilirken yapılan çalışmalar ile kapalı duraklar kış mevsimine hazırlandı. - BİLECİK

Klimalı duraklar kış mevsiminin soğuk günlerine hazırlanıyor

Klimalı duraklar kış mevsiminin soğuk günlerine hazırlanıyor

Klimalı duraklar kış mevsiminin soğuk günlerine hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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