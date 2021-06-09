Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi
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Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Sağlık

Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi Klimalar 'lejyoner' adı verilen bazı mikro organizmalar üreyebiliyor Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, serinlemek için açılan klimaların içlerinde üreyen 'lejyoner' ve benzeri mikro organizmaların akciğer enfeksiyonlarına yol açabildiğini söyledi.

Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi

Klimalar 'lejyoner' adı verilen bazı mikro organizmalar üreyebiliyor

SAMSUN - Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, serinlemek için açılan klimaların içlerinde üreyen 'lejyoner' ve benzeri mikro organizmaların akciğer enfeksiyonlarına yol açabildiğini söyledi.

Medicana International Samsun Hastanesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, yaz mevsiminde serinlemek için açılan klimaların bazı hastalıkları zemin hazırlayabileceğine dikkat çekti. Klimaların dışarından alınan havayı süzdüğünü ancak o süzme fonksiyonları filtrelerinin ağızlarında dolma yaptığında o maddeleri insanlara geri üfleyebildiğini belirten Dr. İnce, "Yaz mevsimimiz geldi. Korona virüs mücadelesi devam ediyor. Bunun yanında koronanın harici akciğer sağlığı ve enfeksiyon sağlığını tetikleyebilecek bazı püf noktalar vardır. Her yaz olduğu gibi onları da ihmal etmeyelim. Özellikle klimalardan bahsetmek istiyorum. Ev klimaları, ofisler, çarşılar, araç klimaları çok önemli. Klimalar dışarından alınan havayı süzüyorlar ancak o süzme fonksiyonları filtreleri ağızlarında dolma yaptığında o maddeleri bize geri üflüyor olabilirler. O nemli ortamda klima içlerinde 'lejyoner' adı verilen vb. bazı mikro organizmalar üreyebiliyor. Özellikle yazlık mekanlarda, toplumsal olarak kullanılan duş başlıkları, nemli alanlar bu gibi yerlerde de olabiliyorlar. Buralara da dikkat etmemiz lazım. Vücut bağışıklığımızı kuvvetli tutmak, basit bir klima bakımı, filtre değişimi ihmal etmemek ve en azından bizden uzak durmasını sağlamak diğer enfeksiyonların ve koronanın da gelmesini uzak durmasını sağlayacaktır. Bu yüzden kendimizi diğer zarar verecek durumlara karşı da koruduğumuz zaman koronaya karşı da otomatikman korumuş olabiliriz" dedi.

"Tam kapanma sonrası güzel düşüş bizi mutlu ediyor"

Korona döneminde güzel bir kapanma süreci sonrasında ve yazın gelmesiyle vakaların düşmesini kendilerini memnun ettiğini söyleyen Özgür İnce, "Hasta sayımız, vefatlarımız yeni teşhislerde çok fazla düşüş var. Polikliniklerimizde şu anda geçirilmiş özellikle korona sonrası akciğer hasarlarıyla daha ziyade mücadele ediyoruz. Akciğere verilen hasarları toparlamaya çalışıyoruz. Yeni vakalar azaldı. Ama geçen yıl da böyle bir durun yaşadık haziranda rahata ermiştik. Virüslerin özellikle korona vb. virüslerin bir seyri vardır. Bir yükselirler, bir pik yaparlar. Dalgalanma yaparlar. Birinci dalga ikinci dalga şeklinde. Bu risk şu anda hala var. Henüz her şey bitmiş değil. Azalmış olması bitti kurtulduk demek değil. Sakın buna güvenip de bütün önlemleri salmayalım, önlemlere devam. Kendimizi korumaya, çevremizi korumaya devam. Bu işi yüzde yüz yok etmenin, bu beladan komple sıyrılmanın yolu zamanın geçmesi değil, komple aşılanmamız. Lütfen aşısı gelen herkes, sırası gelen herkes a aşısı b aşısı fark etmeden tereddüt etmeden hangi aşıyı buluyorsak mutlaka aşı olalım. Herkes aşılandıktan sonra toplumun en yüzde 70'i, yüzde 80'i aşılandıktan sonra artık bundan uzun süreli kurtulmayı, hayati risklerin azaldığından bahseder olacağız. Sakın gevşemeyelim, aşılarımız geldiğinde aşılarımız olalım" diye konuştu.

Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi
Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi
Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi
Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

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