Klimadan yangın çıktı ev küle döndü
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Klimadan yangın çıktı ev küle döndü

Klimadan yangın çıktı ev küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da klimadan çıkan yangın evi küle çevirirken bu sırada evde bulunan anne ve çocukları canlarını zor kurtardı.

Adana'da klimadan çıkan yangın evi küle çevirirken bu sırada evde bulunan anne ve çocukları canlarını zor kurtardı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.00'te merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 13'üncü katında çıktı. İddiaya göre, evde oturdukları sırada klimayı çalıştıran Hayriye Köseoğlu, bir patlama sesi duydu. Klimanın balkondaki ünitesinden çıkan alevler, perdelere sıçrayınca Hayriye ile çocukları Buğra ve Buse Köseoğlu, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyümesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildiren Köseoğlu ailesi, korkuyla apartman bahçesine indi.

Bölgeye 3 söndürme aracı ve bir tankerle birlikte gelen itfaiye ekipleri, hortumları birleştirerek vinçle daireye ulaştı. Balkondan başlayan ve yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Eve küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Evinin küle döndüğünü gören Hayriye Köseoğlu gözyaşlarını tutamadı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. - ADANA

Klimadan yangın çıktı ev küle döndü
Klimadan yangın çıktı ev küle döndü
Klimadan yangın çıktı ev küle döndü
Klimadan yangın çıktı ev küle döndü
Klimadan yangın çıktı ev küle döndü
Klimadan yangın çıktı ev küle döndü
Klimadan yangın çıktı ev küle döndü
Klimadan yangın çıktı ev küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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