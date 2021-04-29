Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
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Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı

Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, klimadan çıktığı ileri sürülen yangında evde mahsur kalan anne ile 3 çocuğu ve 4 muhabbet kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, klimadan çıktığı ileri sürülen yangında evde mahsur kalan anne ile 3 çocuğu ve 4 muhabbet kuşu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi 2055 sokakta bulunan bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, evde bulunan klima bir anda alev aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 3 çocuk ile anneleri F.S.'yi dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen anne ile çocuklarına ambulansta ilk müdahaleleri yapılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, ekipler yangına müdahale ettiği sırada evde muhabbet kuşlarının bulunduğu kafesi fark etti. Dumandan etkilenen 4 muhabbet kuşu da ekipler tarafından kurtarıldı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı
Klimadan çıkan yangında evde mahsur kalan anne ve 3 çocuğu ile 4 kuş kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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