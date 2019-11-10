Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu

Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu

Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu Yangında evde büyük maddi hasar meydana geldiHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde müstakil bir evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.

10.11.2019 16:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:33

Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu

Yangında evde büyük maddi hasar meydana geldi

- Hatay'ın ilçesinde müstakil bir evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çöğürlü Mahallesi'nde bir evde klimanın dış ünitesindeki arıza nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürdü. Yanan evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Klimadan çıkan arıza yangına neden oldu
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