Klima veya yüksek ses sizi korona hastası yapabilir Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Reşit Mıstık, toplu taşımalardaki klima üflemesinin ve insanların yüksek sesle konuşurken etrafa solunum damlacığı ile korana saçabileceğini söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Reşit Mıstık, toplu taşımalardaki klima üflemesinin ve insanların yüksek sesle konuşurken etrafa solunum damlacığı ile korana saçabileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, korona virüs, hasta veya belirtisiz bir kişiyle temas sırasında, öksürük ve hapşırma ile oluşan solunum damlacıkları yoluyla taşınan bir solunum yolları virüsüdür. Virüsün yüzeylerde nasıl ve ne kadar süre yaşadığı henüz tam olarak bilinmediğini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Toplu taşıma sistemleri birçok sebepten dolayı yüksek riskli ortamlar olarak görülmelidir. Çünkü havalandırması kısıtlı, kapalı bir alanda mevcut olan kalabalık, virüsü taşıyan belirtisiz veya hasta olabilecek kişilerin belirlenmesinin zorluğu ve dokunulan ortak yüzeylerin çeşitliliği gibi birçok sebep vardır. Toplu taşımada korona virüs açısından 3 farklı yerde önlem alınması gerekmektedir" dedi.

Kişinin kendi önlemleri haricinde, araç içi ve bekleme alanlarının da önemli olduğunu belirten Mıstık, "Evden çıkarken maske takılması ve el dezenfeksiyonu uygulanması önemlidir. Araç içinde ise mümkünse ya hiç konuşulmamalı veya konuşmak zorunda kalınırsa araçta fısıltı ile konuşulmalı ve sırt sırta durmalıdır. Araçtan indikten sonra ellere antiseptik sürmeyi unutmamalı, hemen uygulanamaz ise uygulanana kadar kesinlikle ellerle ağzı, burun, göz veya yüzün diğer kısımlarına dokunulmamalıdır. Araç içi her sefer sonunda havalandırılarak uygun dezenfektan maddelerle dezenfekte edilmelidir. Araçtaki klima açılmamalı, klima kullanılacaksa dışarıdan taze hava alıp içerideki havayı dışarı veren filtreli klima sistemleri kullanılmalıdır. Klima; üreticisinin önerdiği şekilde belirli aralıklarla dezenfekte edilmesi gereklidir. Bekleme alanlarında sosyal mesafeye uyulması, maske takılması ve buna göre sıraya girerek beklenmesi ve burada da konuşma mümkünse kısıtlanmalıdır" diye uyardı.

(Abdullah Çibir/İHA)

Kaynak: İHA