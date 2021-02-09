Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı
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Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı

09.02.2021 20:12 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:20
Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı

BURDUR'da oturduğu apartmanın birinci katındaki daireden, dış duvara bağlı klima ünitesinin üzerine çıkan Alzheimer hastası Y.G. (80) kızı tarafından fark edilerek, düşmekten son anda kurtarıldı.

BURDUR'da oturduğu apartmanın birinci katındaki daireden, dış duvara bağlı klima ünitesinin üzerine çıkan Alzheimer hastası Y.G. (80) kızı tarafından fark edilerek, düşmekten son anda kurtarıldı.

Burdur merkez Burç Mahallesi Nafizbey Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Y.G., kızının odada olmadığı sırada iddiaya göre camı açarak duvara monte edilmiş klimanın dış ünitesinin üzerine çıktı. Görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelip, brandayı açmadan önce durumu fark eden kızı, annesi Y.G.'yi içeri çekerek, son anda düşmekten kurtardı.

'KLİMANIN ÜZERİNE ÇIKMIŞ'Alzheimer olduğu söylenen Y.G. ile aynı binada oturan Mehmet Turan, "Evde yalnız yaşıyor. Kafası gelip gidiyor. Zaman zaman camı açıp yoldan geçenleri çağırıyor. Bugün de 'kendimi atacağım' diye klimanın üzerine çıkmış" dedi.

Öte yandan Y.G.'ye müdahale etmek için olay yerine sevk edilen merdivenli itfaiye arabası hatalı park edilen otomobiller sebebiyle olay yerine girmekte zorlandı.


Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı
Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı
Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı
Klima ünitesinin üzerine çıkan yaşlı kadını kızı son anda kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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