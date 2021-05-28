Klima ünitesini tekmeyle düşürüp çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı
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Klima ünitesini tekmeyle düşürüp çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı

Klima ünitesini tekmeyle düşürüp çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, binanın dış cephesinde asılı klima ünitesini tekmeleyip, düşürdükten sonra çalan 3 şüpheliden 1'i, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

GAZİANTEP'te, binanın dış cephesinde asılı klima ünitesini tekmeleyip, düşürdükten sonra çalan 3 şüpheliden 1'i, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. 

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Münifpaşa Mahallesi'ndeki binanın dış cephesinde asılı bulunan klima ünitesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giderek, inceleme başlatan ekipler, binanın güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde 3 şüpheliden 1'inin, tırmandığı noktadan dış klima ünitesini tekmeyle düşürdüğü, 2'sinin de motosikletle götürdüğü görüldü. Klima ünitesini tekmeleyerek, düşüren şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Klima ünitesini tekmeyle düşürüp çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı
Klima ünitesini tekmeyle düşürüp çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı
Klima ünitesini tekmeyle düşürüp çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı
Klima ünitesini tekmeyle düşürüp çaldı, kamera görüntüsünden yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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