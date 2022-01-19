Klima tamiri tartışması kanlı bitti

Adana'da bir klima tamircisi, kendisini klimadan parça çalmakla suçladığını öne sürdüğü karı-koca ve çocuklarını tabancayla yaraladı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Adana'da bir klima tamircisi, kendisini klimadan parça çalmakla suçladığını öne sürdüğü karı-koca ve çocuklarını tabancayla yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce İbrahim Koğa (43), evindeki kliması bozulunca tamirat için aynı mahallede oturan M.T.'yi çağırdı. Eve gelen M.T.'nin tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis çağırdı. Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. Koğa, evine gittiği M.T.'yi "Klimamdan malzeme çalmışsın" diyerek darp etti.

Olaydan bir gün sonra M.T., evinin bulunduğu sokağa gittiği İbrahim Koğa ve ailesine hafif ticari aracının içerisinde tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar İbrahim Koğa'nın göğsüne, eşi Hayat Koğa (45) ile oğlu Şehmuzcan Koğa'nın (18) ise bacaklarına isabet etti. Koğa ailesi kanlar içerisinde yere yığılırken, M.T. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ile eşi Hayat Koğa'yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Şehmuzcan Koğa'yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre sonra zanlı yakalanıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ameliyata alınan yaralıların, tedavilerinin sürdüğü belirtildi. - ADANA