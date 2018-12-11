Klima Tamircileri İkinci Kattan Otomobilin Üzerine Düştü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, adliye binasında klima bakımı yaparken 2. kattan düşen işçiler hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, klima servisinde çalışan Cem Ç. (25) ile Görkem S. (16), Çivril Adliyesi'nde bina dışından kurdukları seyyar merdivenle klimanın dış ünitesinin tamir ve bakımı için ikinci katta çıktı.

İşçiler bakım yaptıkları sırada, savcı ve hakimlerin araçlarını park ettikleri kapalı otoparkın üstüne koydukları merdivenin kayması sonucu otoparkın çatısına, buranın da kırılmasıyla park halindeki araçlardan birinin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada işçilerin üzerine düşmesi sonucu maddi hasar oluşan otomobilin, adliyede görevli bir cumhuriyet savcısına ait olduğu öğrenildi.