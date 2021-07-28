Klima şikayetleri bir haftada yüzde 400 arttı

Yaz mevsiminde hissedilen bunaltıcı sıcakların artmasıyla yaşam alanlarında serin hava isteyenlerin klima ve vantilatör arayışları da hız kazandı.

Yaz mevsiminde hissedilen bunaltıcı sıcakların artmasıyla yaşam alanlarında serin hava isteyenlerin klima ve vantilatör arayışları da hız kazandı. Şikayetvar, tüketicilerin klima satın alımında dikkat edilmesi gereken noktaları ve en çok şikayet edilen konuları derledi. Verilere göre klima şikayetleri son bir haftada yüzde 400 artış gösterdi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıktığı, bazı şehirlerde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bugünlerde evlerde ve ofislerde klima kullanımı artıyor. Yaz aylarında yaşamın ayrılmaz bir parçası olan klimalarla ilgili şikayetler de bu dönemde artış gösteriyor. Şikayetvar tüketicilerin konuyla ilgili en çok şikayet ettiği konuları bir araya getirdi. Klima montajında yaşanan sorunlar, tüketicilerin en çok dile getirdiği sorun olurken, yetkili servislerin verilen randevuya zamanında gelinmemesi ya da hiç gelinmemesi en çok şikayet edilen bir diğer konu olarak öne çıktı.

BİR HAFTADA 800 ŞİKAYET GELDİ

Şikayetvar verilerine göre, temmuz ayının ikinci ve üçüncü haftası karşılaştırıldığında klimalarla ilgili şikayetler yüzde 400 arttı. Platforma sadece bir haftalık sürede klimalarla ilgili 800'e yakın şikayet ulaştı. Şikayetvar'ın haftalık değişim raporuna göre vantilatör-hava serinleticilerle ilgili şikayet artış oranıysa yüzde 74'lere ulaştı. 2021'in ilk 6 ayında klimalarla ilgili Şikayetvar'a ulaşan şikayetlerin yüzde 42'sinin çözüme kavuşturulduğu kaydedildi.

KLİMAYLA İLGİLİ EN ÇOK NELERDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

Kullanıcıların klima şikayetlerini oluşturan başlıklar ise, "Klima montajında sorun yaşanması, yetkili servisin randevuya gelmemesi, klimanın yeterince soğutmaması, servisin ürün arızasında ilgisiz ve yetersiz kalması, cihazın alındıktan çok kısa bir süre sonra arızalanması, ürünün su akıtması, klimanın çok sesli çalışması, müşteri temsilcisinin ürün hakkında yeterli bilgi vermemesi, servisin fahiş fiyat istemesi ve üründe karşılaşılan ana kart sorunu" olarak sıralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı