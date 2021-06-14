Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kestirmeden gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kestirmeden gitti

Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kestirmeden gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir kişi çaldığı onlarca ağırlıkta bulunan klima motorunu tek başına araca yüklemeyi başardı.

Antalya'da bir kişi çaldığı onlarca ağırlıkta bulunan klima motorunu tek başına araca yüklemeyi başardı. Hırsızın olay sonrasında vakit kaybetmek için direksiyon başına bile sağ kapıdan binip soldaki direksiyonun aşına geçerek hızla uzaklaştı.

Olay, Kepez ilçesi Şafak Mahallesinde bir işyerinin önünde yaşandı. İşyerine kamyonet ile gelen bir kişi, duvarda takılı bulunan klima motorunu söktü. Şahıs, daha sonra onlarca ağırlıkta bulunan klima motorunu tek başına araca yüklemeyi başardı. Şüpheli şahsın panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheli, acele bir şekilde yüklediği 100 kiloluk klima motorunu yakalanmadan götürmek için direksiyona bile kestirmeden geçti. Kamyonetin sağ tarafından araca binen şüpheli, aracın içinde ilerleyip direksiyonun başına geçti ve hızla olay yerinden uzaklaştı. - ANTALYA

Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kestirmeden gitti
Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kestirmeden gitti
Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kestirmeden gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Tartıştığı adamı kulağından vuran transseksüel şahıs kendini eve kilitledi
Doktorların 3 ay ömür biçtiği minik Hira hayatını kaybetti
Doktorların 3 ay ömür biçtiği minik Hira hayatını kaybetti
Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
Denize giren yerleşik Rus kadın, boğulma tehlikesi yaşadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Boris Johnson Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sarp Akkaya Selma Ergeç Hande Ataizi Tuğrul Tülek
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Klima motorunu çalan hırsız, direksiyona bile kestirmeden gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 15:43:08. #1.13#

title