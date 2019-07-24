Klima motoru patladı: 1 ölü (2)
HAYATINI KAYBETTİKlimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ağır yaralanan Sevik Tufan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
HAYATINI KAYBETTİ
Klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ağır yaralanan Sevik Tufan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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