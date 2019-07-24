Klima motoru patladı: 1 ölü (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Klimanın dış ünitesinin patlaması sonucu ağır yaralanan Sevik Tufan, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA