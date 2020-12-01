Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında
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Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında

01.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:56

Son dakika 3. sayfa haberi: - Klima hırsızları güvenlik kamerasında Kağıt toplayıcı arabasıyla klima çalma anı güvenlik kamerasında Gaziantep'te kağıt toplayıcı arabasıyla bir işyerine ait klimayı çalan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

- Klima hırsızları güvenlik kamerasında

Kağıt toplayıcı arabasıyla klima çalma anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP - Gaziantep'te kağıt toplayıcı arabasıyla bir işyerine ait klimayı çalan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

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Hırsızlık olayı, Şahinbey İlçesi Karatarla Mahallesinde meydana geldi. Kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasıyla bir işyerinin önüne gelen 2 hırsız klimayı el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Klima hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis, 2 şüpheli şahıs tespit edilerek yakaladı. Yakalanan şahıslar yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında
Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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