Son dakika haber... Klima hırsızları güvenlik kamerasında
Son dakika 3. sayfa haberi: - Klima hırsızları güvenlik kamerasında Kağıt toplayıcı arabasıyla klima çalma anı güvenlik kamerasında Gaziantep'te kağıt toplayıcı arabasıyla bir işyerine ait klimayı çalan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
- Klima hırsızları güvenlik kamerasında
Kağıt toplayıcı arabasıyla klima çalma anı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Gaziantep'te kağıt toplayıcı arabasıyla bir işyerine ait klimayı çalan 2 hırsız önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Hırsızlık olayı, Şahinbey İlçesi Karatarla Mahallesinde meydana geldi. Kağıt toplayıcıların kullandığı el arabasıyla bir işyerinin önüne gelen 2 hırsız klimayı el arabasına yükleyerek olay yerinden uzaklaştı. Klima hırsızlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis, 2 şüpheli şahıs tespit edilerek yakaladı. Yakalanan şahıslar yapılan yasal işlemlerin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı