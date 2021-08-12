"Klima hastalığını Kovid-19 ile karıştırmayın" uyarısı
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"Klima hastalığını Kovid-19 ile karıştırmayın" uyarısı

'Klima hastalığını Kovid-19 ile karıştırmayın' uyarısı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Sağlık

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Kaya, yaz gribinin (klima hastalığı) ateş, öksürük ve göğüs ağrısı gibi belirtiler nedeniyle Kovid-19 ile karıştırılabildiğini, hastalık bulaştığında ciddi sonuçlara yol açabildiğini bildirdi.

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Kaya, yaz gribinin (klima hastalığı) ateş, öksürük ve göğüs ağrısı gibi belirtiler nedeniyle Kovid-19 ile karıştırılabildiğini, hastalık bulaştığında ciddi sonuçlara yol açabildiğini bildirdi.

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada değerlendirmeleri yer alan Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Kaya, yaz gribinin (lejyoner hastalığı) kış gribinden farklı olarak virüs değil bakteri kaynaklı bir hastalık olduğunu anlattı.

Yaz gribine neden olan bakterinin, havalandırma sistemleri, klima, durgun sular gibi serin ve nemli ortamlarda kolayca çoğaldığını kaydeden Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu bakteriler, klimaların hava kanallarından damlacık yoluyla ortama yayılarak veya mikroplu suların yutulması ile insana bulaşır. Yavaş çoğalan ve zayıf yapılı bir mikrop olduğundan insandan insana bulaşmaz ve salgın yapmaz. Ancak ortak maruziyetten dolayı birden fazla kişide aynı anda hastalık ortaya çıkabilir. Hastalık, vücut direnci düşük veya kronik rahatsızlığı bulunan hastaların alt solunum yollarında enfeksiyona yol açar. Öksürük krizleri, göğüs ve sırt ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri başlar. Bunun iyileşmesi haftalar sürebilir. Hatta bazen ağırlaşarak yoğun bakımlık yapabilir."

Kaya, hastalığın genellikle ani başlayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi gribal enfeksiyon şeklinde başladığını, bunları ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, solunum sıkıntısı, kas ve eklem ağrıları gibi semptomların takip ettiğini, bazen vücudun birçok sistemini etkileyip bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı gibi belirtilere yol açabildiğini anlattı.

"Tedaviye erken başlanmalı"

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi Kaya, genellikle yaz aylarında görülen bu hastalığın ateş, öksürük, göğüs ağrısı gibi belirtiler nedeniyle Kovid-19 ile karıştırılabildiğini, bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Özellikle C vitamini gibi bazı vitamin takviyelerinin iyileşmede yardımcı olduğuna değinen Kaya, şu bilgileri verdi:

"Hastanın şikayetleri, muayene ve radyolojik görüntüleme çoğunlukla hastalık tespitinde yeterlidir. Ağır hastalarda balgam kültürü ve kanda antikor bakılarak mikrop tespit edilebilir. Fırsatçı, yani yapısı zayıf mikroplar kolay kolay hastalık oluşturmaz. Ancak hastalık yaptıklarında tedavisi zordur. Çünkü çoğalmaları yavaş olduğundan antibiyotiklerin etkisi daha azdır. Yaz gribinin tedavisinde normal gripten farklı olarak antibiyotikler kullanılıyor. Uygun antibiyotiklerin erken zamanda başlanması önemlidir. Çünkü hastalık uzadıkça akciğerlere inme olasılığı artar. Ek olarak semptomatik tedavi dediğimiz öksürük kesici, balgam söktürücü, ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi yardımcı ilaçlar kullanılabilir. Bol bol su içilmesi ve istirahat edilmesi çok önemlidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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