Klima bomba gibi patladı, ev küle döndü
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Klima bomba gibi patladı, ev küle döndü

Klima bomba gibi patladı, ev küle döndü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çalışır durumundaki bir klima bomba gibi patladı.

07.08.2020 10:24 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:38

Klima bomba gibi patladı, ev küle döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çalışır durumundaki bir klima bomba gibi patladı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda ev küle döndü.

Olay, 5 Ağustosta günü Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde çalışır durumda olan klima bomba gibi patladı. Olay sonrası evde yangın çıkarken ev sahibi, can havliyle kendini dışarı attı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken evdeki tüm eşyalar küle döndü.

Ev sahibi Bediha Ekici, çocuklarının dışarıda olduğunu, kendisinin evde tek olduğu sırada olayın meydana geldiğini söyledi. Mutfakta bulaşıkları toplarken patlamanın olduğunu aktaran Ekici, "Yukarı koştum elektriği kesmek için, kapıyı açar açmaz alevlerin yükseldiğini gördüm. Sular da kesikti, söndürmek için hortumu çekecektim yapamadım. İtfaiye gelene kadar her şey yandı, evim kül oldu, hiçbir şeyim kalmadı. Hepimiz sokaktayız, bir yastığım bile kalmadı. İki yastık komşular bana getirdi. Bir çay kaşığı, bir yemek kaşığı bile kalmadı, tüm eşyalarım kül oldu. Evdeki kimse çalışmıyor. Perişan halde yardım bekliyorum" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Klima bomba gibi patladı, ev küle döndü

Kaynak: İHA

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