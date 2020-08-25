Klibini evinde çekti Pop müziğin sevilen isimlerinden Elif Karlı, 'Yürü ya Kulum' şarkısıyla yeniden müzikseverlerle buluşuyor

Sözü ve müziği Gülşah Tütüncü'ye, aranjesi Toylan Kaya'ya ait olan şarkının klip yönetmenliğini ise Ali Eşitmez üstlendi. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladığı 'Şimdi' isimli maxi single'ında yer alan şarkıya karantina döneminde klip çekti. Salgın sebebiyle eve kapanan Karlı, 'Yürü ya Kulum' klibini Darıca'daki evinde, komşularıyla birlikte çekti. Mekan seçimi ve stylingi ile rengarenk bir klip çeken Elif Karlı, yaza eğlenceli bir veda ediyor.& ;

Kaynak: Snob Magazin