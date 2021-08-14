Klibi için 22. bin km yol kat etti

Kariyerinin ilk şarkısı "Duvar" ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ve hemen akabinde yayınladığı "Yolsuz Kaldık" şarkısı ile başarısını perçinleyen başarılı şarkıcı Safir, üçüncü single çalışması "Hoyrat"la müzik listelerinde zirveyi zorlayacak...

Yeni şarkısının klip çekimleri için Endonezya, Maldivler, Singapure, Dubai, Malezya ve Tayland'ı tercih ederek görsel bir şölene imza atan Safir Çevik, 14 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda yayınlanacak "Hoyrat"la kariyerinde yepyeni bir sayfa açacak...

Endonezya'da Ubud Gianyar pirinç tarlalarından Kuala Lumpur'daki Batu Caves tapınağına uzanan masalsı bir serüveni andıran klibi için toplam 22.421 km yol kat eden başarılı şarkıcı, sıradışı müzik çizgisi ve tarzıyla fark yaratmaya devam edecek..

Kaynak: Snob Magazin